Вместо Келлога: Стал известен новый спецпредставитель Трампа по Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назначил министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла специальным представителем по Украине. Данную информацию передаёт британское издание The Guardian со ссылкой на свои источники.

Глава Белого дома направил Дрисколла в Киев для презентации американского плана по урегулированию конфликта. Новый спецпредставитель является давним другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса. Телеканал Fox News также подтвердил эту информацию, получив соответствующие сведения от официального представителя Пентагона.

Назначение Дрисколла последовало сразу после объявления о предстоящей отставке предыдущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога. Американские СМИ связывают уход Келлога с возникшими разногласиями с Трампом. Также сообщается, что отставной специалист выражал неудовлетворённость текущим уровнем поддержки, оказываемой Украине со стороны администрации США.

Ранее Life.ru писал, что Дэниел Дрисколл провёл переговоры с европейскими представителями, общий тон которых охарактеризован как «тошнотворный». Администрация Трампа поставила украинских и европейских чиновников в жёсткие временные рамки, требуя подписания соглашения о прекращении конфликта до четверга. Дрисколл чётко дал понять, что Вашингтон не намерен вносить изменения в разработанный при участии Москвы документ и проявлять какую-либо гибкость в переговорном процессе.