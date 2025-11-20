Спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен оставить свой пост в администрации Дональда Трампа в январе, что грозит Киеву утратой одного из самых влиятельных сторонников в американском истеблишменте. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Политолог Дмитрий Евстафьев связывает скорую отставку Келлога с разрастающимся на Украине коррупционным скандалом. По его версии, отставной генерал имел тесные связи с Андреем Ермаком, которого называют серым кардиналом при Зеленском. Сам Ермак, как полагают эксперты, может лишиться своей должности из-за обнародованных так называемых «плёнок Миндича».

В то же время историк Сергей Станкевич предлагает иную трактовку событий, считая, что американская администрация просто более не нуждается в услугах этого «ястреба». Его задача заключалась в анализе позиции Киева и оказании давления на Москву, но теперь, когда Вашингтон окончательно убедился в неспособности украинского режима к диалогу, надобность в таком специалисте отпала.

«Уже не нужно понимать Зеленского, он на выходе. И уже не нужно давить на Москву. Понятно, что это бесполезно. И Америка решила с Москвой договариваться. Поэтому Келлог просто не нужен, с ним расстались», — пояснил Станкевич «Царьграду».