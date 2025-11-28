Стало известно, кто может возглавить офис Зеленского после отставки Ермака
Обложка © ТАСС / EPA / IDA MARIE ODGAARD
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассматривается как кандидат на пост главы офиса Владимира Зеленского вместо Андрея Ермака, который ушёл в отставку. Об этом сообщает издание «Инсайдер».
Согласно информации журналистов, кандидатура Свириденко находится на стадии рассмотрения для назначения на новую должность. Однако, для её перехода потребуется освобождение от текущего премьерского поста. Параллельно, издание сообщает о возможном назначении министра цифровой трансформации Михаила Федорова на пост главы правительства.
Напомним, сегодня детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. К вечеру Ермак написал заявление об отставке, Зеленский её принял. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.
