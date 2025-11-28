У Зеленского не было выхода: Экс-премьер Украины Азаров назвал отставку Ермака запоздалой
Азаров: Участие Ермака в ОПГ делало невозможным его пребывание на высоком посту
Обложка © ТАСС / Jose Luis Magana
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отставке запоздалым. По мнению политика, Зеленский должен был уволить своего соратника уже давно, учитывая серьёзность подозрений.
«Участие Ермака в организованной преступной группировке уже делало невозможным его пребывание на одной из высших должностей в стране. Он должен по абсолютно обычным представлениям об этике государственного служащего сам подать в отставку или предложить себя отстранить на время расследования. Сегодняшнее заявление запоздалое», — сказал Азаров в беседе с Life.ru.
По его словам, у Зеленского не было выхода: он был обязан отстранить главу своего офиса или отправить в отставку. Азаров считает, что после увольнения Ермака ситуация так просто не утихнет — даже если соратник Зеленского бежит с Украины.
«Уже запущен процесс, пока он не закончится логическим следствием. По логическому следствию — это приговор суда, либо обвинительный, либо оправдательный. Другого не может быть. Оправдают — значит, они будут потирать руки и говорить, что их обвиняли абсолютно неправильно. Обвинят — значит, подтвердят, что страной руководили преступники», — добавил Азаров.
Напомним, сегодня детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение. К вечеру Ермак написал заявление об отставке, Зеленский её принял. Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.
