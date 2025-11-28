У Зеленского не было выхода: Экс-премьер Украины Азаров назвал отставку Ермака запоздалой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отставке запоздалым. По мнению политика, Зеленский должен был уволить своего соратника уже давно, учитывая серьёзность подозрений.

«Участие Ермака в организованной преступной группировке уже делало невозможным его пребывание на одной из высших должностей в стране. Он должен по абсолютно обычным представлениям об этике государственного служащего сам подать в отставку или предложить себя отстранить на время расследования. Сегодняшнее заявление запоздалое», — сказал Азаров в беседе с Life.ru.

По его словам, у Зеленского не было выхода: он был обязан отстранить главу своего офиса или отправить в отставку. Азаров считает, что после увольнения Ермака ситуация так просто не утихнет — даже если соратник Зеленского бежит с Украины.

«Уже запущен процесс, пока он не закончится логическим следствием. По логическому следствию — это приговор суда, либо обвинительный, либо оправдательный. Другого не может быть. Оправдают — значит, они будут потирать руки и говорить, что их обвиняли абсолютно неправильно. Обвинят — значит, подтвердят, что страной руководили преступники», — добавил Азаров.