Французский политик Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима
Обложка © ТАСС / AP
Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о «полном крахе» киевского режима на фоне отставки главы ОП Украины Андрея Ермака. У себя в соцсети X он призвал к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Парижа.
«Это — полный крах этого режима (Украины — прим. Life.ru)! Больше ни одного французского евро этого режиму! Ни одного французского сантима!» — написал Филиппо, комментируя политический кризис на Украине.
Напомним, накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об отставке Андрея Ермака после обысков, проведённых у него детективами НАБУ. Антикоррупционное ведомство подозревает Ермака в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем, который оказался в центре коррупционного скандала. Согласно информации украинской прессы, Ермак может фигурировать в этом деле под псевдонимом «Али-Баба». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.
