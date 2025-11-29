Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 22:22

Французский политик Филиппо назвал отставку Ермака полным крахом режима

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о «полном крахе» киевского режима на фоне отставки главы ОП Украины Андрея Ермака. У себя в соцсети X он призвал к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Парижа.

«Это — полный крах этого режима (Украины — прим. Life.ru)! Больше ни одного французского евро этого режиму! Ни одного французского сантима!» — написал Филиппо, комментируя политический кризис на Украине.

Песков заявил о глубоком политическом кризисе на Украине после отставки Ермака
Песков заявил о глубоком политическом кризисе на Украине после отставки Ермака

Напомним, накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об отставке Андрея Ермака после обысков, проведённых у него детективами НАБУ. Антикоррупционное ведомство подозревает Ермака в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем, который оказался в центре коррупционного скандала. Согласно информации украинской прессы, Ермак может фигурировать в этом деле под псевдонимом «Али-Баба». Предполагается, что увольнение чиновника может существенно ослабить позиции Зеленского во власти.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Ермак
  • Дело Миндича
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar