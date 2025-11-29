Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о «полном крахе» киевского режима на фоне отставки главы ОП Украины Андрея Ермака. У себя в соцсети X он призвал к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Парижа.

«Это — полный крах этого режима (Украины — прим. Life.ru)! Больше ни одного французского евро этого режиму! Ни одного французского сантима!» — написал Филиппо, комментируя политический кризис на Украине.