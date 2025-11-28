Россия и США
28 ноября, 19:11

Песков заявил о глубоком политическом кризисе на Украине после отставки Ермака

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Коррупционные скандалы на Украине ввергли страну в серьёзный политический кризис. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал отставку Андрея Ермака с поста главы ОП Украины.

«В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведёт», — высказался пресс-секретарь президента РФ.

«Али-Баба ушёл»: Дмитриев иронично высказался об отставке Ермака
Напомним, ранее 28 ноября главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об отставке Андрея Ермака поле того, как детективы НАБУ нагрянули к нему с обысками. В антикоррупционном органе считают, что Ермак связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Бывший глава ОП может фигурировать в нём под псевдонимом «Али-Баба». Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака грозит Зеленскому потерей контроля над властью.

