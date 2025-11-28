Россия и США
28 ноября, 18:04

«Али-Баба ушёл»: Дмитриев иронично высказался об отставке Ермака

Обложка © Life.ru

После заявления об отставке главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался по поводу этой новости в соцсетях. Он вспомнил старую восточную сказку.

«Али-Баба ушёл в отставку. Осталось только 40 разбойников», написал Дмитриев в своём Telegram-канале.

Напомним, что сегодня Зеленский подписал документ об отставке Ермака поле того, как детективы НАБУ нагрянули к нему с обысками. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермак может оказаться причастным к делу о коррупции, фигурируя в нём под псевдонимом «Али-Баба». Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.

