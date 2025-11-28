Россия и США
28 ноября, 17:38

Медведев: Просроченному Зеленскому не быть лицом, которое подпишет договор о мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Владимир Зеленский не обладает легитимностью и, следовательно, не может выступать стороной, подписывающей мирное соглашение, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также заявил о неизбежности падения нынешнего киевского правительства, назвав его коррумпированным.

«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он ещё посидит в своём офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», — написал Медведев в своем канале в Max, комментируя отставку Андрея Ермака.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении. Сегодня, 28 ноября, детективы НАБУ нагрянули с обысками к Ермаку. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермаку могут предъявить обвинение.

Наталья Демьянова
