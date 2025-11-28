Владимир Зеленский не обладает легитимностью и, следовательно, не может выступать стороной, подписывающей мирное соглашение, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также заявил о неизбежности падения нынешнего киевского правительства, назвав его коррумпированным.

«Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась. Даже если он ещё посидит в своём офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», — написал Медведев в своем канале в Max, комментируя отставку Андрея Ермака.