«Наивно полагает»: МИД России указал на ошибку Зеленского в связи с увольнением Ермака

Российский МИД отреагировал на отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что глава киевского режима наивно рассчитывает, будто сможет спастись, сдавая своих ближайших соратников.

«Зеленский всё ещё наивно полагает, что, сдавая своих подельников, он может выплыть сам или хотя бы выиграть время для договорённостей о своих личных перспективах», — отметил Мирошник в своём Telegram-канале.