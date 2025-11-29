Медведчук утверждает, что на плёнках Миндича записаны голос и команды Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Начало коррупционному скандалу вокруг Владимира Зеленского положили американские кураторы. Об этом заявил экс-лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью РИА «Новости».
Политик пояснил, что текущий скандал не является результатом работы украинских правоохранительных органов. Расследование финансирования окружения главы киевского режима проводилось американскими структурами совместно с Национальным антикорупционным бюро и антикоррупционной прокуратурой на протяжении полутора лет.
Медведчук также сообщил о наличии компрометирующих аудиоматериалов с участием самого Зеленского.
«Мне это достоверно известно, есть и записи разговора самого Зеленского, и его специальные команды», — утверждает Медведчук.
Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В итоге бывший глава ОП Украины заявил, что теперь он отправится на фронт, но в это особо никто не верит. Политологи считают, что дальше НАБУ возьмётся за самого главу киевского режима.
