Начало коррупционному скандалу вокруг Владимира Зеленского положили американские кураторы. Об этом заявил экс-лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью РИА «Новости».

Политик пояснил, что текущий скандал не является результатом работы украинских правоохранительных органов. Расследование финансирования окружения главы киевского режима проводилось американскими структурами совместно с Национальным антикорупционным бюро и антикоррупционной прокуратурой на протяжении полутора лет.

Медведчук также сообщил о наличии компрометирующих аудиоматериалов с участием самого Зеленского.

«Мне это достоверно известно, есть и записи разговора самого Зеленского, и его специальные команды», — утверждает Медведчук.