Главарь киевского режима Владимир Зеленский в 2021 году обещал, что не оставит руководителя своего офиса Андрея Ермака и уйдёт вместе с ним. Об этом вспомнили журналисты украинского издания «Страна.ua».

«Он пришёл со мной, и он уйдёт со мной», — сказал бывший комик в 2021 году во время интервью.

Один из собеседников портала назвал сложившуюся ситуацию на Украине ситуацию «политическим землетрясением». Ермак отправился в отставку за день до запланированной встречи с делегацией Соединённых Штатов в Майами для обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта вокруг Украины.