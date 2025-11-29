На Украине припомнили Зеленскому обещание уйти вместе с Ермаком
Обложка © ТАСС / Zuma
Главарь киевского режима Владимир Зеленский в 2021 году обещал, что не оставит руководителя своего офиса Андрея Ермака и уйдёт вместе с ним. Об этом вспомнили журналисты украинского издания «Страна.ua».
«Он пришёл со мной, и он уйдёт со мной», — сказал бывший комик в 2021 году во время интервью.
Один из собеседников портала назвал сложившуюся ситуацию на Украине ситуацию «политическим землетрясением». Ермак отправился в отставку за день до запланированной встречи с делегацией Соединённых Штатов в Майами для обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Напомним, накануне главарь киевского режима подписал указ об отставке Андрея Ермака с поста главы ОП Украины на фоне проведения у него обысков детективами НАБУ. Антикоррупционное бюро подозревает экс-чиновника в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем — центральной фигурой громкого коррупционного скандала. Согласно данным украинской прессы, в материалах дела Ермак может фигурировать под псевдонимом «Али-Баба». Во Франции последние события на Украине назвали полным крахом режима.
