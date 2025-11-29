Обыски у бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его последующая отставка вызвали резонанс за океаном. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что эти события доказывают необходимость проверки финансовой помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву.

«Не понимаете, почему нам следовало проверять деньги, отправляемые на Украину? Коррупция», — написала она в соцсети X.

Поводом для такого заявления стали события на Украине. В пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Ермака. Они связаны с расследованием коррупционного скандала в энергетике. Позже Владимир Зеленский сообщил, что его помощник написал заявление об отставке, а затем уволил его с поста главы своего офиса.

Следственные действия связаны с операцией «Мидас», направленной на раскрытие масштабных злоупотреблений в энергетике. По данным НАБУ, в центре событий находятся бизнесмен Тимур Миндич, которого связывают с Владимиром Зеленским, экс-министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом», а также другие лица. Предполагается, что участники этой схемы осуществили отмыли не менее 100 миллионов долларов.

Андрей Ермак занимал должность главы офиса президента Украины с 2020 года. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является ключевым органом по расследованию коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц.