10 декабря, 09:10

В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по выборам на Украине

Песков: РФ пока не обсуждала с США заявления Зеленского о готовности к выборам

Обложка © Life.ru

Кремль пока ни с кем не обсуждал последние заявления Владимира Зеленского о готовности к выборам на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москве следит, как будут развиваться события.

«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Но это то, о чем давно говорил президент Путин и недавно президент Трамп. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении», — отметил представитель Кремля.

Финский политик заявил, что Зеленский согласился на выборы, устранив всю оппозицию
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп жёстко призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что в противном случае ни о какой демократии в стране говорить не приходится. Немногим позднее Зеленский заявил о готовности организовать выборный процесс, но при поддержке со стороны западных стран. Он даже назвал примерные сроки.

