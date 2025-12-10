В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по выборам на Украине

Кремль пока ни с кем не обсуждал последние заявления Владимира Зеленского о готовности к выборам на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москве следит, как будут развиваться события.

«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Но это то, о чем давно говорил президент Путин и недавно президент Трамп. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении», — отметил представитель Кремля.