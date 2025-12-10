Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 декабря, 07:02

Финский политик заявил, что Зеленский согласился на выборы, устранив всю оппозицию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Финский политик Армандо Мема резко раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных выборах на Украине. Член партии «Альянс свободы» считает, что тот согласился на голосование лишь после того, как подавил всю внутреннюю оппозицию.

«Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков», — написал он в соцсети X.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе «в какой-то момент это уже не демократия». При этом каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования он не привёл. Немногим позднее Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине при поддержке со стороны западных стран.

Мария Любицкая
