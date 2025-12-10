Финский политик Армандо Мема резко раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных выборах на Украине. Член партии «Альянс свободы» считает, что тот согласился на голосование лишь после того, как подавил всю внутреннюю оппозицию.

«Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков», — написал он в соцсети X.