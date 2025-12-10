Процесс политического устранения Владимира Зеленского уже начался, считает глава движения «Другая Украина» и бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Первым шагом к этому стал призыв президента США Дональда Трампа провести досрочные выборы на Украине.

Медведчук подчеркнул, что Зеленский с самого начала выступал против политики Трампа и не подчинился приказу подчиниться. По его словам, «если враг не сдастся, его уничтожают», и первый шаг к устранению уже сделан. Трамп, по мнению Медведчука, понимает, что если не избавиться от Зеленского в ближайшие месяцы, то проблемы возникнут у него самого во всей Европе.

«Если Трамп не снесёт Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя», — написал Медведчук в своей статье на «Смотрим.ру».

Ранее немецкий политолог заявил, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном и отчаянном положении из-за военных неудач, что может попытаться сбежать. Эксперт отметил, что украинская армия не способна переломить ход конфликта. По его мнению, единственной надеждой Зеленского может стать американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну.