Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 06:28

Немецкий политолог допустил возможное бегство Зеленского с Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины. Данным мнением поделился немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive.

По словам Бааба, украинский лидер находится в отчаянном положении, а его армия не способна переломить ход конфликта. Эксперт считает, что у Зеленского не остаётся иного выхода, кроме как попытаться спастись бегством от последствий военных неудач.

«Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну», — пояснил политолог.

В Раде заявили о раздражении США политикой Зеленского
В Раде заявили о раздражении США политикой Зеленского

Ранее американское издание The National Interest предположило возможность бегства Владимира Зеленского в Израиль. По версии авторов, на фоне военных провалов и коррупционных скандалов украинский лидер может попытаться найти убежище в стране, которая уже стала «тихой гаванью» для ряда украинских олигархов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar