Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины. Данным мнением поделился немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive.

По словам Бааба, украинский лидер находится в отчаянном положении, а его армия не способна переломить ход конфликта. Эксперт считает, что у Зеленского не остаётся иного выхода, кроме как попытаться спастись бегством от последствий военных неудач.

«Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну», — пояснил политолог.

Ранее американское издание The National Interest предположило возможность бегства Владимира Зеленского в Израиль. По версии авторов, на фоне военных провалов и коррупционных скандалов украинский лидер может попытаться найти убежище в стране, которая уже стала «тихой гаванью» для ряда украинских олигархов.