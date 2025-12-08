Главарь киевского режима Владимир Зеленский может уехать в Израиль, если на него усилится давление внутри страны. Такое предположение опубликовало американское издание The National Interest.

Авторы статьи считают, что Израиль уже стал тихой гаванью для ряда украинских бизнесменов, оказавшихся под следствием у себя на родине. По их версии, в случае дальнейшего ухудшения ситуации Киев может лишиться своего главаря.

В статье отмечается, что на фоне военных трудностей, коррупционных скандалов и требования общественности отчитаться за западную помощь такой сценарий «не стал бы шоком». При этом NI уточняет, что речь идёт о возможном сценарии, а не о подтверждённых фактах или планах Зеленского.

А ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование экс-комиком из-за затягивания с мирным планом. Американский лидер недоволен тем, что главарь киевского режима до сих пор не ознакомился с предложением Соединённых Штатов по урегулированию конфликта.