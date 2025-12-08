Перед встречей с европейскими лидерами Владимир Зеленский выглядел рассеянным. Оценку его состоянию на последних видеороликах дал врач-нарколог Василий Шуров.

Он отметил характерную смазаность и нередкие паузы в речи Владимира Зеленского. Важно и то, что зачастую экс-комику приходилось переспрашивать и вновь вникать в суть диалога. Он усомнился, что причиной состояния стала интоксикация, связав его нервозность и растерянность с психологическим давлением.

«По сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удручённо, но в целом стабильно», — сказал врач в беседе с изданием aif.ru.

Ранее западные СМИ сообщали, что территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным источников, американские представители оказывают давление на обе стороны, добиваясь взаимных уступок для заключения соглашения.