Трамп выразил разочарование Зеленским из-за затягивания с мирным планом
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, американский лидер отметил, что окружение главы киевского режима было довольно предложением, но сам Зеленский его не изучил.
«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн. Песков счёл позитивным исчезновение России из списка угроз в этом документе.
