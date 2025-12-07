Путин в Индии
7 декабря, 19:07

Сын Трампа допустил, что он может отвернуться от Украины

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Об этом он заявил на полях Дохийского форума, сообщает газета Politico.

По его словам, коррупция в Украине давно вызывает недовольство у её международных партнёров.

«Я думаю, что он может это сделать», — ответил Трамп-младший на прямой вопрос о возможном отказе его отца от поддержки Киева.

Он отметил, что уникальная черта действующего президента — его непредсказуемость. Именно она, по мнению сына Трампа, заставляет другие страны действовать более искренне и продуманно.

Ранее на Дохийском форуме Дональд Трамп-младший сделал резкое заявление, что украинские олигархи будут продолжать отправлять население на фронт, пока не иссякнет поток иностранного финансирования. Он обвинил богатую элиту в том, что она сбежала, оставив воевать «крестьян». По его мнению, украинские власти, включая президента Зеленского, не были заинтересованы в мирном урегулировании, понимая, что выборы им не выиграть, и позволяли союзникам присваивать иностранные средства.

