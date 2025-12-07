Путин в Индии
7 декабря, 13:23

Сын Трампа обвинил олигархов в использовании украинцев как «пушечное мясо»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинские олигархи будут продолжать отправлять на фронт население, пока не иссякнет поток иностранного финансирования. Своё резкое заявление он сделал в ходе дискуссии на Дохийском форуме.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут», — сказал Трамп-младший.

По его мнению, украинские власти, включая Зеленского, не были заинтересованы в мирном урегулировании, так как понимали, что выборы им больше не выиграть, и позволяли союзникам присваивать иностранные средства.

Ранее сын президента США заявил, что половина суперкаров класса Bugatti и Ferrari в Монако имеет украинские номера. Он акцентировал, что два десятилетия назад Украина была экономически слабым государством, тогда как в настоящее время представителей власти привлекают к ответственности за присвоение средств, исчисляемых сотнями миллионов долларов.

