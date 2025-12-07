Медведев: Приход к власти в США «очередного Байдена» уничтожит прагматизм Трампа

Приход в Белый дом «очередного оголтелого» экс-президента США Джо Байдена обнулит наметившийся в политике Штатов прагматизм. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Тем более что приход в Белый дом очередного оголтелого Байдена быстро уничтожит на корню все ростки великодержавного прагматизма нынешней команды MAGA», — написал он в мессенджере MAX.

Напомним, в обновлённой стратегии национальной безопасности США Белый дом декларирует курс на нормализацию отношений с Россией и призывает Европу взять на себя бо́льшую ответственность за собственную оборону. Документ также обозначает в числе ключевых приоритетов предотвращение международных конфликтов, корректировку формата взаимодействия с европейскими партнёрами и выстраивание стратегического диалога в Азиатско-Тихоокеанском и ближневосточном регионах.