Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 12:43

Медведев сравнил новую стратегию нацбезопасности США с разворотом корабля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обновлённую Стратегию национальной безопасности США, сравнив её с «попыткой разворота огромного корабля». По его мнению, Вашингтон, долгое время действовавший по инерции, наконец заявил о необходимости изменения курса.

«Он больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шёл по инерции и наконец решил изменить курс», — отметил Медведев. Он отметил, что в новом документе США впервые за многие годы открыто говорят о восстановлении стратегической стабильности в Евразии и налаживании отношений с Россией.

Хиллари Клинтон разнесла новую стратегию нацбезопасности США из-за одного пункта
Хиллари Клинтон разнесла новую стратегию нацбезопасности США из-за одного пункта

Напомним, в обновлённой стратегии национальной безопасности США Белый дом призывает Европу взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе ключевыми приоритетами также обозначены предотвращение международных конфликтов, корректировка формата взаимодействия с европейскими партнёрами, а также выстраивание стратегического диалога в азиатском и ближневосточном регионах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar