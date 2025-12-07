Медведев сравнил новую стратегию нацбезопасности США с разворотом корабля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обновлённую Стратегию национальной безопасности США, сравнив её с «попыткой разворота огромного корабля». По его мнению, Вашингтон, долгое время действовавший по инерции, наконец заявил о необходимости изменения курса.

«Он больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шёл по инерции и наконец решил изменить курс», — отметил Медведев. Он отметил, что в новом документе США впервые за многие годы открыто говорят о восстановлении стратегической стабильности в Евразии и налаживании отношений с Россией.

Напомним, в обновлённой стратегии национальной безопасности США Белый дом призывает Европу взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе ключевыми приоритетами также обозначены предотвращение международных конфликтов, корректировка формата взаимодействия с европейскими партнёрами, а также выстраивание стратегического диалога в азиатском и ближневосточном регионах.