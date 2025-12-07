Хиллари Клинтон разнесла новую стратегию нацбезопасности США из-за одного пункта

Новая стратегия национальной безопасности США, обнародованная администрацией, вызывает серьёзные вопросы и рискует безосновательно отдалить страну от европейских союзников. Такое мнение выразила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе выступления на Дохийском форуме.

«Я всё ещё перевариваю (стратегию)... В ней содержится очень чёткий сигнал того, что США делают очень большой шаг в сторону от тех альянсов, которые были отличительной чертой нашей внешней политики и, я бы сказала, нашей реальной силой влияния на события в мире», — сказала политик.

В обновлённом варианте содержится «серьёзное обвинение» в адрес Европы. По мнению Клинтон, не стоит разделять США с теми, с кем у них так много общего.

Бывший госсекретарь также отметила, что обновление доктрины Монро, прописанное в стратегии, будет сложно реализовать на практике. По её словам, документ порождает больше вопросов, чем даёт ответов о конкретных шагах для воплощения столь масштабных заявлений.

Напомним, в обновлённой стратегии национальной безопасности США Белый дом призывает Европу взять на себя ответственность за собственную оборону и указывает на расхождения с европейскими чиновниками по украинскому вопросу.