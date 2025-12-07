Песков увидел залог для мира на Украине в новой стратегии США, но скромный

Москва считает, что в обновлённой стратегии национальной безопасности США есть залог конструктивной работы по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков — о нацбезопасности США. Видео © Telegram / Зарубин

По словам Пескова, нынешняя администрация США кардинальным образом отличается от тех, что были у руля страны ранее. Некоторые корректировки в стратегии нацбезопасности во многом соответствуют взглядам России.

«Наверное, можно надеяться на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся продолжить конструктивную совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине как минимум», — сказал представитель Кремля.

Однако он отметил, что Россия будет очень внимательно следить за реализацией обновлённой концепции нацбезопасности США.

Недавно Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн.