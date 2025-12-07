Песков назвал позитивным исчезновение России из списка угроз в стратегии США

Кремль положительно оценил изменение стратегии национальной безопасности США. Теперь Россия в ней не фигурирует как «прямая угроза», а вместо этого содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в вопросах стратегической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом. <…> Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать», — сказал он в беседе с ТАСС.

Песков отметил, что такие посылы явно отличаются от подходов предыдущих администраций США.

Ранее отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор сообщил, что президент Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Румынии и Болгарии. По его словам, Трамп считает, что Россия не представляет угрозы для Европы. Макрегор добавил, что западные СМИ игнорируют эту информацию и не замечают, что вывод войск из этих стран уже начался.