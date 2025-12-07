Новая стратегия национальной безопасности США избегает критики России

Новая стратегия национальной безопасности США, обнародованная Белым домом в пятницу, сознательно избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph. Как отмечается в публикации, хотя урегулирование украинского конфликта и укрепление Европы провозглашены приоритетами Вашингтона, документ ставит под сомнение легитимность европейских лидеров и не содержит упоминаний о России как о прямой угрозе безопасности США.

Издание указывает, что эти изменения отражают пересмотр подходов администрации Дональда Трампа к международным отношениям. Европейские лидеры, по данным Telegraph, встретили новую доктрину с тревогой, так как она сигнализирует о возможном снижении американской поддержки жёсткой линии в отношении Москвы и перераспределении ответственности за европейскую безопасность.