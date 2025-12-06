В США резко высказались о требованиях Европы по миру на Украине
Американское издание The American Conservative считает, что европейские требования по достижению мира на Украине теоретически невыполнимы, особенно если исходить из трактовки Киева. В статье говорится, что любое будущее соглашение будет содержать жёсткие условия для Украины в силу текущей ситуации на фронте.
Автор материала указывает, что игнорирование этой реальности равносильно продлению конфликта на годы, при этом Украина рискует к моменту возможных переговоров оказаться в ещё худшем положении. Издание также критикует европейские страны за то, что те вместо активных действий по поиску мира предпочитают ограничиваться публичной риторикой и критикой с трибун.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мирные переговоры по Украине с участием Америки являются «лучшим шансом» для достижения сделки. Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. О чём говорили и чем закончились переговоры — читайте на Life.ru.
