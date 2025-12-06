Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 17:16

В США резко высказались о требованиях Европы по миру на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Американское издание The American Conservative считает, что европейские требования по достижению мира на Украине теоретически невыполнимы, особенно если исходить из трактовки Киева. В статье говорится, что любое будущее соглашение будет содержать жёсткие условия для Украины в силу текущей ситуации на фронте.

Автор материала указывает, что игнорирование этой реальности равносильно продлению конфликта на годы, при этом Украина рискует к моменту возможных переговоров оказаться в ещё худшем положении. Издание также критикует европейские страны за то, что те вместо активных действий по поиску мира предпочитают ограничиваться публичной риторикой и критикой с трибун.

«Там всё отлично»: Буданов* заинтриговал заявлением о тайных переговорах о мире
«Там всё отлично»: Буданов* заинтриговал заявлением о тайных переговорах о мире

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что мирные переговоры по Украине с участием Америки являются «лучшим шансом» для достижения сделки. Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. О чём говорили и чем закончились переговоры — читайте на Life.ru.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar