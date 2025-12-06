Американское издание The American Conservative считает, что европейские требования по достижению мира на Украине теоретически невыполнимы, особенно если исходить из трактовки Киева. В статье говорится, что любое будущее соглашение будет содержать жёсткие условия для Украины в силу текущей ситуации на фронте.

Автор материала указывает, что игнорирование этой реальности равносильно продлению конфликта на годы, при этом Украина рискует к моменту возможных переговоров оказаться в ещё худшем положении. Издание также критикует европейские страны за то, что те вместо активных действий по поиску мира предпочитают ограничиваться публичной риторикой и критикой с трибун.