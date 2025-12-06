Путин в Индии
6 декабря, 14:24

Постпред США при НАТО: Россия и Украина как никогда близки к миру

Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Мирные переговоры по Украине с участием Америки являются «лучшим шансом» для достижения сделки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на форуме в Дохе. Сессию с его участием транслировал видеохостинг YouTube.

«Для нас это, вероятно, лучший шанс. Можно сказать, мы близки к миру как никогда», — сказал посол.

В Кремле заявили, что ждут реакции США на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером
Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны назвали встречу продуктивной. О чём говорили и чем закончились переговоры — читайте на Life.ru.

