Постпред США при НАТО: Россия и Украина как никогда близки к миру

Мирные переговоры по Украине с участием Америки являются «лучшим шансом» для достижения сделки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на форуме в Дохе. Сессию с его участием транслировал видеохостинг YouTube.

«Для нас это, вероятно, лучший шанс. Можно сказать, мы близки к миру как никогда», — сказал посол.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Центральной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны назвали встречу продуктивной. О чём говорили и чем закончились переговоры — читайте на Life.ru.