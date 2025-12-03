5 часов в Кремле: что обсуждали Путин, Уиткофф и Кушнер — официальные итоги Оглавление Кто приехал и зачем: состав и цель визита Пять часов переговоров: что стало главной темой Четыре документа вместо 27 пунктов: как изменился подход США Позиция России: «Без решения по территориям — нет мира» Что НЕ обсуждалось и что НЕ произошло (опровержение слухов) Что дальше: возможна ли встреча Путина и Трампа Реакция Кремля: «Мир не стал ближе — но и не стал дальше» Что обсуждали Путин, Уиткофф и Кушнер в Кремле 2 декабря? Официальные итоги, по данным Юрия Ушакова: территориальные вопросы, четыре документа США, условия встречи Путина и Трампа — подробнее в материале Life.ru. 3 декабря, 10:33 Итоги переговоров Путина со спецпосланником США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

Вчера состоялись очередные переговоры по украинской проблеме, на этот раз в Кремле. На беседу с Президентом РФ Владимиром Путиным приехала американская делегация в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но о чём же говорили политики на переговорах, которые шли несколько часов, и о чём удалось договориться? Только официальные ответы в материале Life.

Кто приехал и зачем: состав и цель визита

2 декабря в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным приехали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. Целью визита были переговоры и обсуждение урегулирования украинского конфликта.

Пять часов переговоров: что стало главной темой

Переговоры продлились ни много ни мало пять часов. После окончания дискуссии к журналистам вышел помощник президента Юрий Ушаков, который поделился, что беседа прошла «конструктивно и содержательно», а главной темой были, конечно же, территориальные проблемы.

Четыре документа вместо 27 пунктов: как изменился подход США

Также, по словам помощника президента, план Трампа из 27 пунктов не рассматривался подробно. Обсуждалась сама суть того, что в него заложено.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться — и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику — и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», — рассказал Ушаков.

Также рассмотрели ещё четыре документа, которые американцы до встречи передали Москве вместе с планом. Их содержание раскрывать в Кремле не стали.

«Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров, это вполне логично. Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер», — добавил Юрий Ушаков.

Позиция России: «Без решения по территориям — нет мира»

Территориальный вопрос — самая главная проблема. Как заявил Юрий Ушаков, пока к компромиссу не пришли, так как не все предложения американцев устраивают Россию, а без решения проблемы, связанной с территориями, кризис не разрешить.

Что НЕ обсуждалось и что НЕ произошло (опровержение слухов)

По слухам, Уиткофф должен был прилететь для финализации обновлённого плана, однако, как мы теперь уже знаем, конкретные пункты на переговорах не обсуждались вовсе и никакой новой версии документа разработано не было.

Что дальше: возможна ли встреча Путина и Трампа

Ближе к концу своего выступления помощник президента поделился планами на будущее, а именно, стоит ли нам ждать новую встречу Путина и Трампа.

Когда состоится новая встреча Путина и Трампа. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

«Вы знаете, мы договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств», — отметил Ушаков.

То есть пока из слов помощника президента можно понять, что встреча не планируется и начнёт подготавливаться лишь в случае достижения каких-либо успехов в согласовании приемлемого для России плана урегулирования конфликта.

Реакция Кремля: «Мир не стал ближе — но и не стал дальше»

Но главное, что переговоры хотя бы в какой-то мере работают. Помощник президента дал чётко понять, что беседа не прошла даром и как минимум не отдалила мир, но и не приблизила.

«Не дальше — это точно», — подытожил Юрий Ушаков.

