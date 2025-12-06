«Там всё отлично»: Буданов* заинтриговал заявлением о тайных переговорах о мире

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что любые переговоры о прекращении боевых действий должны вестись скрытно. Если переговоры выйдут из тени, украинская сторона может их просто сорвать, сказал он в кулуарах военного молитвенного завтрака, отметив, что публичность сделает такой процесс невозможным.

«Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется — но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите», — подытожил глава военной разведки.

При этом на прямой вопрос, что происходит в Абу-Даби, Буданов* кратко ответил: «Там всё отлично».

Этой позиции придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия не намерена обсуждать детали возможного мирного урегулирования по Украине в «мегафонном режиме». Это нужно для успеха переговоров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.