3 ноября, 19:57

Экс-советник Пентагона раскрыл позицию Трампа относительно угрозы со стороны РФ

Американский лидер Дональд Трамп намерен выводить войска из Румынии и Болгарии, считая Россию не представляющей угрозу для Европы. Об этом заявил отставной полковник США и экс-советник Пентагона Дуглас Макрегор в соцсети X.

«Я знаю президента Трампа с точки зрения внешней политики. Когда я в последний раз разговаривал с ним и работал с ним, мне стало совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы. Что игнорируют СМИ и что многие упускают из виду, так это то, что мы уже выводим войска из Румынии и Болгарии. Давайте выведем и остальные. Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы», — написал он.

Напомним, ранее США уведомили союзников по НАТО о сокращении своих войск в Европе. В частности, они предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. Кроме того, США хотят сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы. К середине декабря сокращения коснутся Болгарии, Венгрии и Словакии.

