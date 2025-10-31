Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 04:59

США хотят сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила союзников по НАТО о планах поэтапного сокращения своего военного контингента в нескольких странах Восточной Европы. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что вывод войск из Румынии, объявление о котором ожидается в ближайшее время, является лишь первым шагом. Согласно планам, к середине декабря аналогичные сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии.

Источники издания характеризуют масштабы предстоящего сокращения как «незначительные», отмечая, что речь идёт о силах, не превышающих батальон. В Вашингтоне считают, что сухопутные силы европейских союзников стали более подготовленными и способны нести основную нагрузку по обороне. При этом США заверили союзников, что их контингент в Польше и странах Балтии останется неизменным.

Напомним, ранее США предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек, в том числе на авиабазе «Михаил Когэлничану». Эта база — один из самых дорогостоящих проектов румынской армии. К 2040 году она должна была стать крупнейшей в Европе.

Артём Гапоненко
  Новости
  США
  Венгрия
  Словакия
  Болгария
  Мировая политика
  Политика
