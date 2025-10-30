В Южно-Китайском море произошёл серьёзный инцидент с американской авианосной группой — в течение получаса в воду упали вертолёт MH-60 Seahawk и истребитель F/A-18 Super Hornet. Как сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu, пилотов удалось спасти, однако происшествие нанесло удар по репутации Пентагона, особенно на фоне визита Дональда Трампа в Азию, где он заявлял о величии американской армии.

Журналисты отмечают, что подобные инциденты для ВМС США становятся почти рутиной. Пользователи Сети иронично комментируют: «Каждый раз, когда ВМС США заходят в Южно-Китайское море, они что-нибудь теряют». В материале китайского издания отмечается, на авианосце «Гарри Трумэн» за год разбились три самолёта.

Объяснение Трампа о возможной причине аварии — «некачественное топливо» — аналитики называют смехотворным. По их мнению, если целая авианосная группа, считающаяся одной из самых технологичных в мире, теряет технику из-за «плохого бензина», это указывает на системные проблемы: от технического износа до кризиса в управлении.

Американские эксперты признают, что аварии стали хроническими — за последние годы флот США потерял десятки боевых машин в Тихом и Индийском океанах. Основные причины: износ техники, нехватка запчастей, сокращение бюджета и переутомление личного состава. Китайские обозреватели иронизируют, что следующими оправданиями могут стать «ветер» или «влажность воздуха».

Эксперты видят в этих инцидентах отражение системного кризиса американской армии: глобальные амбиции при ограниченных ресурсах приводят к перегрузке техники и людей. Как заключает Sohu, «проклятье Южно-Китайского моря» срабатывает против тех, кто действует с высокомерием и отрывом от реальности.

Напомним, ранее истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet («шершень») и вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk («морской ястреб») ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. По информации Тихоокеанского флота ВМС США, оба воздушных судна упали во время плановых полётов. При этом Дональд Трамп счёл «весьма необычными» крушение истребителя и вертолёта.