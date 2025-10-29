В США назвали китайское оружие, способное уничтожить их авианосец

Китай разработал специализированную баллистическую ракету DF-21D для противодействия крупным надводным кораблям, таким как авианосцы США. Обозреватель National Security Journal Исаак Зейтц подробно описывает характеристики и потенциал данного оружия.

Эксперт указывает, что твердотопливная ракета, развивающая скорость до десяти чисел Маха, имеет дальность действия от 1500 до 2000 километров. Такой радиус покрытия позволяет ей контролировать обширные морские пространства, включая акваторию Южно-Китайского моря и Тайваньский пролив. Её основное предназначение заключается не в уничтожении, а в выводе из строя крупных надводных целей.

«Ракета оснащена обычной осколочно-фугасной боеголовкой, вероятно, массой около 600 килограммов, предназначенной для выведения авианосца из строя, а не для его потопления. Прямое попадание может серьёзно повредить лётную палубу, радиолокационные системы или двигательную установку авианосца, выведя его из строя на длительное время», — говорится в публикации.

Для эффективного применения ракеты требуются высокоточные системы наведения, обеспечивающие поражение манёвренной морской цели. Перехват DF-21D крайне затруднён из-за её гиперзвуковой скорости и способности боеголовки к маневрированию на терминальном участке полёта. Это оружие практически бросает вызов Штатам и заставляет их военно-морские силы пересматривать свои оперативные стратегии. Зейтц отмечает, что авианосные группы, вероятно, будут вынуждены действовать на значительно большем удалении от потенциально опасных берегов.

Ранее сообщалось, что российская крылатая ракета «Буревестник» сможет преодолевать создаваемую США систему ПВО «Золотой купол». Более того, из-за отсутствия открытых данных о возможностях «Буревестника», существенно осложняется оценка перспектив его обнаружения.