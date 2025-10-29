Ракета «Буревестник» способна обойти систему ПРО США «Золотой купол»

Российская крылатая ракета «Буревестник» обладает техническими характеристиками, позволяющими ей преодолевать создаваемую Соединёнными Штатами систему противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом передаёт издание Wall Street Journal.

«Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом «Золотого купола», системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко «Буревестник», — сказано в публикации.

Эксперты издания обращают внимание на отсутствие открытых данных о скорости и маневренных возможностях «Буревестника», что существенно осложняет оценку перспектив его обнаружения. Специалисты предполагают, что отслеживание ракеты может осуществляться по радиоактивному следу от её двигательной установки, однако для этого потребуется использование космических средств мониторинга.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что российская ракета «Буревестник» стала не только настоящим прорывом в оружейном производстве, но и откинула Запад назад в вопросе технологических разработок, теперь противникам Москвы нечем ответить. По его мнению, заявления Кремля об успешных испытаниях «Буревестника» — это своего рода предупреждение странам Запада о том, что победы над ВС РФ им никак не добиться.