КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море
Обложка © Midjourney / Life.ru
Северная Корея во вторник, 28 октября, испытала стратегическую крылатую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Такой информацией делится агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
«Северная Корея провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса «море-поверхность» в Жёлтом море», — сказано в сообщении.
Напомним, ране Корейская Народно-Демократическая Республика произвела запуск баллистических ракет в восточном направлении из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Согласно сведениям военных Республики Корея, ракеты упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря. В Японии сообщили, что выпущенные Северной Кореей ракеты не пролетали над исключительной экономической зоной страны в Японском море.
