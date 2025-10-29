Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 23:22

КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Северная Корея во вторник, 28 октября, испытала стратегическую крылатую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Такой информацией делится агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Северная Корея провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса «море-поверхность» в Жёлтом море», — сказано в сообщении.

Вдохновлённые боями за Россию военные КНДР готовят сюрприз для Запада
Вдохновлённые боями за Россию военные КНДР готовят сюрприз для Запада

Напомним, ране Корейская Народно-Демократическая Республика произвела запуск баллистических ракет в восточном направлении из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Согласно сведениям военных Республики Корея, ракеты упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря. В Японии сообщили, что выпущенные Северной Кореей ракеты не пролетали над исключительной экономической зоной страны в Японском море.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar