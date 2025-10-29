КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море

Северная Корея во вторник, 28 октября, испытала стратегическую крылатую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Такой информацией делится агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

