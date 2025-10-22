Сектор Газа
22 октября, 02:55

Ракета КНДР не достигала морской экономической зоны Японии

Обложка © Midjourney / Life.ru

Ракета, выпущенная 22 октября Северной Кореей, не пролетала над исключительной экономической зоной Японии в Японском море. Об этом проинформировала новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

«Пролёта над нашей ИЭЗ зафиксировано не было», — заявила Такаити, слова которой приводит Kyodo. Она также дала указание Министерству обороны и Министерству иностранных дел страны усилить сбор и обработку сведений о новом ракетном пуске, осуществлённом Пхеньяном.

По данным Объединённого командования начальников штабов Республики Корея, КНДР провела запуск баллистической ракеты в восточном направлении. Информация распространена агентством Ренхап.

Виталий Приходько
