20 октября, 11:48

Раскрыт феномен КНДР, позволяющий эффективно противостоять Западу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Северная Корея остаётся одной из немногих стран, не поддающихся внешнему давлению Запада. Такая политика обеспечена благодаря экономической независимости КНДР и наличию ядерного арсенала, полагает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

«...У КНДР имеется ядерное оружие и средства для его доставки, в том числе на территорию Соединённых Штатов», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Кроме того, санкционные механизмы оказываются неэффективными против КНДР из-за минимальной интеграции страны в мировую торговую систему и её стратегического партнёрства с Китаем и Россией. Всё это в совокупности с военной мощью делает Пхеньян неуязвимой целью даже для Вашингтона.

Напомним, ранее северокорейские баллистические ракеты «Пёльбит» стали эффективным инструментом противодействия американским крылатым ракетам «Томагавк» в арсенале ВС РФ. Кстати, Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках усилий по наращиванию военного потенциала «заполучила секретное оружие». Он обратил внимание, что страна производит новые эсминцы, тем самым становясь «морской державой».

Борис Эльфанд
