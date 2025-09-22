Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала секретное оружие

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках усилий по наращиванию военного потенциала «заполучила секретное оружие». Слова лидера приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — сообщил Ким Чен Ын. Он обратил внимание, что страна производит новые эсминцы, тем самым становясь «морской державой». Также, по его словам, КНДР непрестанно укрепляет свои стратегические силы и улучшает характеристики серийного вооружения.

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — продолжил глава государства.

Во время выступления на сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын также добавил, что страна готова возобновить диалог с Соединёнными Штатами, если в Вашингтоне откажутся от стремления к денуклеаризации Северной Кореи. Он уточнил, что Пхеньян чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил.