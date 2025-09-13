Единый день голосования
13 сентября, 11:25

Ким Чен Ын запретил слова гамбургер, мороженое и караоке в КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил использование слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое» как чуждых культурному коду КНДР. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По данным источника, туристическим гидам в курортном районе Вонсан предписано избегать англицизмов при работе с иностранными гостями. Вместо международных названий вводятся идеологически выверенные корейские аналоги: гамбургер теперь обозначается как «двойной хлеб с фаршем» (dajin-gogi gyeopppang), мороженое — как «эсэкюмо», а караоке-машины переименованы в «аппараты для экранного сопровождения».

Инициатива направлена на укрепление языкового суверенитета и противодействие культурному влиянию Запада и Южной Кореи. Издание отмечает, что новые термины призваны подчеркнуть национальную самобытность и сократить использование заимствованных слов в повседневной коммуникации.

Ранее Ким Чен Ын в очередной раз подтвердил приверженность КНДР дружбе с России. Устроив торжественный приём для главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, северокорейский лидер заявил, что Пхеньян в полной мере поддерживает усилия России по защите суверенитета и территориальной целостности.

