Ким Чен Ын запретил слова гамбургер, мороженое и караоке в КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил использование слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое» как чуждых культурному коду КНДР. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По данным источника, туристическим гидам в курортном районе Вонсан предписано избегать англицизмов при работе с иностранными гостями. Вместо международных названий вводятся идеологически выверенные корейские аналоги: гамбургер теперь обозначается как «двойной хлеб с фаршем» (dajin-gogi gyeopppang), мороженое — как «эсэкюмо», а караоке-машины переименованы в «аппараты для экранного сопровождения».

Инициатива направлена на укрепление языкового суверенитета и противодействие культурному влиянию Запада и Южной Кореи. Издание отмечает, что новые термины призваны подчеркнуть национальную самобытность и сократить использование заимствованных слов в повседневной коммуникации.