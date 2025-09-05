Мессенджер MAX
5 сентября, 17:51

Ким Чен Ын заявил о поддержке России в борьбе за суверенитет

Ким Чен Ын: КНДР окажет поддержку РФ в её усилиях по защите суверенитета

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Северная Корея окажет полную поддержку России в её усилиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в обращении председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

По информации Министерства обороны России, глава ведомства Андрей Белоусов посетил торжественный приём в честь предстоящей 77-й годовщины образования КНДР. Мероприятие прошло в московском посольстве Северной Кореи. Слова Ким Чен Ына передал чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и РФ», — говорится в обращении.

На днях, 3 сентября, лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний, а затем отправились на двусторонние переговоры на «аурусе». Перед началом встречи Путин заявил, что Россия не забудет подвиг военных КНДР в Курской области. Ким Чен Ын в свою очередь заявил о готовности КНДР помогать России.

