Ким Чен Ын заявил о поддержке России в борьбе за суверенитет

Северная Корея окажет полную поддержку России в её усилиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в обращении председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и РФ», — говорится в обращении.