7 сентября, 20:52

Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына в резиденции Дяоюйтай в Пекине

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Опубликовали кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Также появилось видео их беседы в президентском автомобиле «Аурус», на котором они прибыли на переговоры.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в Китае. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Видео поездки Владимира Путина и Ким Чен Ына в своём телегра-канале разместил журналист ВГТРК Павел Зарубин. На кадрах видно, как лидеры активно общаются в автомобиле, жестикулируя и улыбаясь.

Чаепитие устроили за столом со светлой скатертью. Перед главами государств стояли небольшие чашки, тарелки с угощениями и салфетки. Общение проходило с участием переводчиков.

Как ранее сообщал Life.ru, Владимир Путин и Ким Чен Ын участвовали в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. После торжественного приёма в Доме народных собраний, где проходила встреча иностранных гостей, президент РФ и лидер КНДР сели в президентский автомобиль и направились на двусторонние переговоры в резиденцию «Дяоюйтай».

