Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына в резиденции Дяоюйтай в Пекине

Опубликовали кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Также появилось видео их беседы в президентском автомобиле «Аурус», на котором они прибыли на переговоры.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в Китае. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Видео поездки Владимира Путина и Ким Чен Ына в своём телегра-канале разместил журналист ВГТРК Павел Зарубин. На кадрах видно, как лидеры активно общаются в автомобиле, жестикулируя и улыбаясь.