Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 01:53

Ким Чен Ын провёл испытания боевых дронов в КНДР

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями боевых БПЛА. Обложка © kcna.kp

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями боевых БПЛА. Обложка © kcna.kp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытания новых беспилотных аппаратов, разработанных в местных институтах. Как сообщили в ЦТАК, глава государства наблюдал за тестами стратегических и тактических разведывательных дронов, а также многоцелевых ударных беспилотников.

«На испытании наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии «Кымсон», – говорится в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний и высоко оценил боевой потенциал новой техники.

Депутаты Госдумы стоя поаплодировали Ким Чен Ыну и народу КНДР
Депутаты Госдумы стоя поаплодировали Ким Чен Ыну и народу КНДР

Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын провёл масштабные учения ВВС КНДР, сделав акцент на нападении и противовоздушной обороне. Тогда он лично посетил авиаполк и потребовал от армии постоянной боевой готовности.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar