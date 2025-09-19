Ким Чен Ын провёл испытания боевых дронов в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытания новых беспилотных аппаратов, разработанных в местных институтах. Как сообщили в ЦТАК, глава государства наблюдал за тестами стратегических и тактических разведывательных дронов, а также многоцелевых ударных беспилотников.

«На испытании наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии «Кымсон», – говорится в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний и высоко оценил боевой потенциал новой техники.