Ким Чен Ын провёл испытания боевых дронов в КНДР
Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями боевых БПЛА. Обложка © kcna.kp
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытания новых беспилотных аппаратов, разработанных в местных институтах. Как сообщили в ЦТАК, глава государства наблюдал за тестами стратегических и тактических разведывательных дронов, а также многоцелевых ударных беспилотников.
«На испытании наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии «Кымсон», – говорится в сообщении.
По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний и высоко оценил боевой потенциал новой техники.
Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын провёл масштабные учения ВВС КНДР, сделав акцент на нападении и противовоздушной обороне. Тогда он лично посетил авиаполк и потребовал от армии постоянной боевой готовности.