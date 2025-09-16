Депутаты Госдумы стоя поаплодировали Ким Чен Ыну и народу КНДР
В Госдуме поблагодарили Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
В ходе первого пленарного заседания осенней сессии Госдумы депутаты выразили аплодисментами приветствие лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Инициатором такого жеста выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который объяснил, что таким образом депутаты хотят выразить признательность за вклад северокорейских бойцов в освобождение Курской области.
«Давайте все вместе выскажем слова признательности председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем», — заявил Володин.
Некоторые из парламентариев аплодировали стоя.
Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с Ким Чен Ыном вновь отметил важную роль корейских бойцов в освобождении Курской области. Не так давно в КНДР прошло награждение военных, защищавших российскую землю от вторжения Украины. В стране даже решили поставить памятник военнослужащим, оборонявшим курское приграничье.