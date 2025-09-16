Депутаты Госдумы стоя поаплодировали Ким Чен Ыну и народу КНДР

В ходе первого пленарного заседания осенней сессии Госдумы депутаты выразили аплодисментами приветствие лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Инициатором такого жеста выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который объяснил, что таким образом депутаты хотят выразить признательность за вклад северокорейских бойцов в освобождение Курской области.

«Давайте все вместе выскажем слова признательности председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем», — заявил Володин.