Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 октября, 11:58

«Стратегическое партнёрство»: У Армии России появился «взрывной козырь» благодаря КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Северокорейские баллистические ракеты «Пёльбит» стали эффективным инструментом противодействия американским крылатым ракетам «Томагавк» в арсенале ВС РФ, заявил обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров. По его словам, КНДР развернула масштабное производство ракет и боеприпасов, способное обеспечить долгосрочную поддержку Армии России, предоставив ей «взрывной козырь».

Эксперт отметил, что Северная Корея не только осуществляет поставки вооружений, но и направляет в Россию военных специалистов, которые осваивают современные тактики ведения боевых действий. При этом сотрудничество с КНДР предоставило РФ доступ к технологиям преодоления западных систем ПРО, а также возможность «обнулить» крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

«Сотрудничество России и Северной Кореи выходит далеко за рамки разовых поставок боеприпасов. Это формирование долгосрочного стратегического партнёрства, где обе стороны получают критически важные преимущества», — подчеркнул обозреватель.

В КНДР прозвучало жёсткое заявление по ядерному потенциалу

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках усилий по наращиванию военного потенциала «заполучила секретное оружие». Он обратил внимание, что страна производит новые эсминцы, тем самым становясь «морской державой». Также, по его словам, КНДР непрестанно укрепляет свои стратегические силы и улучшает характеристики серийного вооружения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

