В КНДР прозвучало жёсткое заявление по ядерному потенциалу

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген заявил на Генеральной ассамблее ООН, что Северная Корея ни при каких условиях не откажется от своего ядерного потенциала. КНДР впервые за семь лет направила на Генассамблею ООН отдельную высокопоставленную делегацию.

По словам замминистра, требование о «денуклеаризации» КНДР равносильно призыву отказаться от суверенитета и права на существование.

«Навязывание так называемой «денуклеаризации» КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала. Ни при каких обстоятельствах мы не отойдём от этой позиции», — заявил Ким Сон Ген с трибуны ГА ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокационной военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР. По словам министра, усиление санкционного давления на Пхеньян также является контрпродуктивным. Лавров подчеркнул необходимость возвращения к взаимоуважительному диалогу для построения стабильной системы безопасности в Северо-Восточной Азии.