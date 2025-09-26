Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 00:48

Южная Корея открыла предупредительный огонь по нарушившему границу кораблю КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону торгового судна КНДР, которое якобы вторглось в воды, нарушив морскую границу между двумя странами. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Объединённый комитет начальников штабов (ОКНШ) указал, что северокорейское судно пересекло линию национальной обороны неподалёку от пограничного острова Пэнгнёндо утром 26 сентября.

После предупреждающих радиограмм от южнокорейских военных и выстрелов судно вернулось в свои воды.

Долетит до США: Эксперт назвал новое «секретное оружие» КНДР
Ранее Life.ru сообщал, как шестеро граждан Польши случайно пересекли границу России. Они находились на гидроциклах в акватории Калининградского залива и также попали в зону S-9, которая закрыта для судоходства и рыболовства.

Лия Мурадьян
