Долетит до США: Эксперт назвал новое «секретное оружие» КНДР

Новым секретным оружием Северной Кореи может быть сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия. Об этом РИА «Новости» заявил научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук Евгений Ким.

«Скорее всего, как раз речь идёт о том, что у Северной Кореи появилась ракета со сверхзвуковой скоростью не только ближнего радиуса действия», — заявил эксперт.

Ким обратил внимание, что в КНДР уже изобрели двигатель с силой тяги в 300 тонн. Он отметил, что ракета с таким двигателем вполне может достичь территории США. Также важным элементом новой северокорейской ракеты может быть разделяющаяся боевая часть.

Согласно прогнозу эксперта, через несколько лет КНДР может выйти на уровень производства крейсеров. Получив статус океанской морской державы, Северная Корея сможет запускать ракеты в сторону потенциального противника не только со своей территории, но и с моря.

«Я думаю, что речь идёт как раз о ракетной технике. И вполне возможно, что они могут закончить, я думаю, к 2027–2028 году, может раньше, атомную подводную лодку», — продолжил Ким.

Он добавил, что КНДР в плане создания вооружений ориентируется на собственные силы. Республика располагает квалифицированными кадрами и технической базой, включая профильную литературу на иностранных языках. Кроме того, Пхеньян пристально следит за достижениями в этой сфере у других стран, в том числе через Интернет.