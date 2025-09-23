Шестеро поляков катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию

Шестеро граждан Польши непреднамеренно нарушили государственную границу России во время катания на гидроциклах по акватории Калининградского залива. Об этом говорится на сайте пограничной охраны Польши.

Согласно полученным данным, три гидроцикла с шестью людьми на борту в течение семи минут находились в российских территориальных водах, при этом группа не осознавала факта пересечения границы. Отмечается, что они также въехали в зону S-9, которая постоянно закрыта для судоходства и рыболовства.

«Экипаж судна SG-413 был немедленно уведомлен о незаконном пересечении государственной границы со стороны Польши в сторону России тремя гидроциклами... Двум лицам вынесены предупреждения. В круизе участвовал один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

После возвращения на польскую сторону всех участников инцидента ожидал пограничный катер на воздушной подушке. За нарушение правил пересечения государственной границы и въезд в запретную зону судоводители были оштрафованы на общую сумму 3 тысячи злотых (примерно 69 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что прогулочный катер из Финляндии незаконно пересёк границу с Россией неподалёку от общины Виролахти. Отмечается, после этого судно тут же вернулось обратно. На данной территории осуществляет комплексный контроль с применением технических средств наблюдения.